Palermo, Cascio avanti in sondaggio: «Lancio appello ai sostenitori di Lagalla»

«Essendoci ancora qualche giorno di tempo prima della presentazione delle liste, lancio un appello alle forze che sostengono la candidatura a sindaco dell’amico Roberto Lagalla, soprattutto a FdI e Udc. Confrontiamoci sulla base delle prospettive immediate facendo prevalere, se ci sono i margini, la buona volontà da parte di tutti per potere rappresentare al meglio le esigenze della città». Lo dice Francesco Cascio, candidato sindaco a Palermo di Fi-Lega-Ncl-Mna e Coraggio Italia. Secondo un sondaggio del centrodestra, Cascio sarebbe in testa col 30%, seguito da Lagalla al 24% e Franco Miceli al 21%. "Serve una base solida - aggiunge Cascio - con una coalizione robusta non solo per vincere le elezioni ma per governare la città. Da solo vado al ballottaggio, se riusciamo a ricompattare la coalizione possiamo vincere al primo turno».

«C'è chi parla ancora del vertice a tre Berlusconi-Salvini e Meloni per l’unità del centrodestra penso non si faccia a questo punto, io sono impegnato nella campagna elettorale», ha precisato Cascio.

Anche Totò Lentini prosegue la sua campagna elettorale, nonostante il suo partito, il Mna, abbia deciso di sostenere Cascio: «Vado avanti, quando si conoscerà il risultato delle urne del 12 giugno sapremo chi ha vinto questa sorta di primarie del centrodestra che si sta presentando con più candidati».

«Gli appelli di Roberto Lagalla e di Francesco Cascio, che dimostrano grande serietà e amore per Palermo e li ringrazio entrambi, non possono che interessarci. Ci incontreremo fra poche ore con gli alleati e con Cascio stesso per fare una valutazione nell’interesse dell’unità del centrodestra e di Palermo. Immagino che la nostra valutazione debba evitare di tenere conto di quello che dice Ignazio La Russa perché in ballo ci sono Palermo e i suoi cittadini, lasciamo che i palermitani decidano qual è il meglio per la loro città», ha affermato all’ANSA il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

