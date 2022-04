Palermo, Ferrandelli: "La Lega ha sputato sulla nostra storia"

«Alla Lega che ha sempre sputato sulla nostra storia e sulla nostra identità non basterà cambiare il nome e camuffarsi da civica ('Prima l’Italia') per fare dimenticare che volevano che il Sud sparisse». Così Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco a Palermo di +Europa e Azione, presentando la seconda lista in suo sostegno «E tu splendi Palermo». "Abbiamo scelto di chiamare questa lista con una citazione di Pier Paolo Pasolini ('Ed ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece!') perché questo è il momento di concentrarsi sulla soluzione dei problemi di questa meravigliosa città - ha detto Ferrandelli - Questa, dunque, è una lista civica per chi si sente pronto a dare il suo contributo per Palermo».



