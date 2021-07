Palermo, Leoluca Orlando prende la tessera del Pd

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, aderisce al Partito democratico. A dare l’annuncio ufficiale è il segretario provinciale del Pd, Rosario Filoramo, dopo avere incontrato Leoluca Orlando insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo, al vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e al deputato regionale Giuseppe Lupo. L'incontro, che sancisce il ritorno del sindaco di Palermo tra i Dem, è avvenuto nella sede dell’unione provinciale del Pd in via Bentivegna, dove è stata consegnata la tessera. «Orlando ha deciso di portare la sua storia e la sua esperienza politica dentro un partito che, da Roma a Palermo, è forza trainante del centrosinistra, condividendone così il sistema di valori ed il percorso intrapreso - commentano Filoramo e Barbagallo-. Adesso l'obiettivo è costruire una grande alleanza per sconfiggere la destra siciliana».

