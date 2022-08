Papa: a settembre viaggio apostolico in Kazakistan

CITTÀ DEL VATICANO, 01 AGO - Papa Francesco compirà un viaggio apostolico in Kazakistan dal 13 al 15 settembre. Lo annuncia il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Accogliendo l'invito delle autorità civili ed ecclesiali - afferma -, Papa Francesco compirà l'annunciato viaggio apostolico in Kazakhstan nei giorni dal 13 al 15 settembre di quest'anno, visitando la città di Nur-Sultan in occasione del VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions".

