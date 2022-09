Papa arrivato ad Assisi per Economy of Francesco

ASSISI (PERUGIA), 24 SET - Il Papa è arrivato giunto ad Assisi per incontrare i giovani di "The Economy of Francesco". L'elicottero con a bordo il Pontefice è atterrato a qualche centinaio di metri dal teatro Lyrivk dove parlerà alle ragazze e ai ragazzi, provenienti da 100 diversi Paesi, che si sono dati appuntamento ad Assisi per disegnare una nuova economia mondiale. Lo faranno licenziando un documento conclusivo che sarà firmato da Papa Francesco.

