Papa: esce nuovo libro, "Cerca il tuo orizzonte"

CITTÀ DEL VATICANO, 15 FEB - Uscirà il prossimo 21 febbraio un nuovo libro di papa Francesco, "Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi", in dialogo con don Davide Banzato, edito da Piemme in collaborazione con la Lev. "Ognuno di noi deve domandarsi se nella sua vita ci sono orizzonti. Ci sono orizzonti? Tante volte, succede che la gente non riesca a scorgerli. E si sente un po' male perché non osserva, non sa guardare e cercare quegli orizzonti. Osservare gli orizzonti della vita, così, significa guardare alla speranza", dice il Pontefice rispondendo alle domande del suo interlocutore. In Vaticano per il programma di Canale 5 "I viaggi del cuore", don Davide Banzato - sacerdote a servizio dei giovani nel disagio presso la comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante, autore per varie testate giornalistiche e conduttore di programmi tv e radio - ha avuto la possibilità unica di chiacchierare con il Pontefice e porgli le domande che lui, e forse molti altri, portava dentro di sé. In occasione del decimo anniversario del pontificato di papa Francesco, sono appunto dieci le domande a cui risponde qui il Pontefice, dando vita a un percorso che affronta temi esistenziali e attuali: dalla solitudine all'indifferenza, dalla crisi di fede alla pace del cuore, dalla paura alla povertà. Il tutto arricchito da aneddoti personali e riflessioni sul tempo che viviamo, sui documenti e discorsi del Papa, su questioni scottanti come gli abusi, la guerra e la crisi economica, in un approfondimento che parla a tutti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA