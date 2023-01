AEREO PAPALE, 31 GEN - Il Papa, nel viaggio verso la Repubblica Democratica del Congo, sorvolando il deserto del Sahara, ha chiesto ai giornalisti di pensare e pregare in silenzio per "tutte le persone che, cercando un po' di benessere e di libertà, non ce l'hanno fatta", e anche per tutti quelli che che, cercando di raggiungere il Mediterraneo, sono invece finiti nei "lager e soffrono lì". "Preghiamo per tutta quella gente".

