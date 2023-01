Papa: insegnate pregare a bimbi, servirà nei momenti brutti

CITTÀ DEL VATICANO, 08 GEN - Il battesimo "è come un compleanno, il battesimo ci fa rinascere alla vita cristiana. Per questo io vi consiglio di insegnare ai vostri figli la data del battesimo", "che tutti gli anni ringrazino per questa grazia di essere cristiani". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella Cappella Sistina rivolgendosi ai genitori dei tredici bambini che oggi vengono battezzati dallo stesso Pontefice. "Questi bambini che voi portate adesso incominciano la strada ma è a voi e ai padrini aiutarli ad andare avanti in quella strada", "da bambini che imparino la preghiera perché la preghiera è quello che gli darà forza per tutta la vita, nei momenti buoni per ringraziare Dio, nei momenti brutti per trovare la forza", ha sottolineato il Papa che ha anche invitato a "pregare la Madonna perché è la nostra madre. La Madonna è la mamma e la mamma è sempre più vicina del papà". Poi ha detto ai genitori di non preoccuparsi se i bambini cominceranno a piangere: "Adesso sono tutti zitti ma forse qualcuno darà il 'la', incomincerà, i bambini sono sinfonici", "lasciateli gridare, lasciateli piangere, forse qualcuno piange di fame allattateli con tutta libertà. L'importante è che oggi questa celebrazione sia la festa".

