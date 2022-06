Papa: io in carrozzina? E' la vecchiaia, va accettata

CITTÀ DEL VATICANO, 22 GIU - "La vecchiaia è così, ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono. Non abbiamo la forza dei giovani". Così papa Francesco, durante l'udienza generale, commenta un passo della sua catechesi in cui parla di Gesù che, rivolgendosi a Pietro, gli dice: "quando eri giovane eri autosufficiente, quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e della tua vita". "E dillo a me che devo andare in giro in carrozzina", il commento ironico di Bergoglio. "Con la malattia e la vecchiaia la dipendenza dagli altri cresce e non siamo più autosufficienti come prima", aggiunge il Papa spiegando poi che "alle volte il protagonismo deve diminuire, bisogna accettare che la vecchiaia ti abbassa come protagonista". "Ma - continua - avrai un altro modo di esprimerti, di partecipare nella famiglia, nella società nel gruppo degli amici". "Imparare a congedarsi, questa è la saggezza degli anziani - conclude Bergoglio da piazza San Pietro -. Aiutiamo gli anziani a vivere ed esprimere la loro saggezza di vita. Guardiamoli e ascoltiamoli. Noi anziani, guardiamo i giovani sempre con un sorriso. Un anziano non può essere felice senza guardare ai giovani e un giovane non può andare avanti nella vita senza guardare gli anziani".

