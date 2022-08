Papa Luciani: il nuovo beato nella biografia di Preziosi

ROMA, 30 AGO - la storia di un Papa che in appena trentatré giorni ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. La beatificazione di Albino Luciani, il "Papa del sorriso" - domenica 4 settembre in Piazza San Pietro da parte di papa Francesco -, riporta all'attenzione del mondo intero la figura di un uomo di fede e di Chiesa che seppe fare della sua vita un capolavoro di umiltà, di tenacia, di spirito di servizio e di amore per tutti. Nel suo "Il sorriso del Papa. La vita di Albino Luciani e i trentatré giorni di Giovanni Paolo I" (Edizioni San Paolo 2022, pp. 288, euro 22,00), da ieri in libreria, Antonio Preziosi, con un racconto di stile giornalistico, ricostruisce dettagli ed episodi della vita di Albino Luciani e del pontificato di Giovanni Paolo I, che fu pastore della Chiesa universale per pochissimo tempo, ma seppe tracciare una via ancora attuale con la forza del suo esempio di vita e del suo proverbiale sorriso. Una biografia aggiornata e attenta a tutti gli aspetti della figura del Pontefice che regnò solo per un mese: teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità. L'autore, Antonio Preziosi è giornalista, saggista e scrittore. Attualmente è direttore di Rai Parlamento. A lungo corrispondente del servizio pubblico da Bruxelles, ha svolto per anni l'incarico di inviato speciale seguendo i principali avvenimenti di politica interna e internazionale. Ha diretto anche Radio Uno, Giornale Radio Rai e Gr Parlamento. Studioso di questioni religiose e vaticane, è stato inoltre Consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Per Edizioni San Paolo ha pubblicato nel 2021 "Il Papa doveva morire", una ricostruzione inedita e intensa dell'attentato a Giovanni Paolo II e delle sue conseguenze, dentro e fuori la Chiesa.

