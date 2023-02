Papa: migliaia di persone in fila per la messa a Kinshasa

CITTÀ DEL VATICANO, 01 FEB - Sono migliaia le persone in fila all'aeroporto di Ndolo, a Kinshasa, per entrare nell'area dove Papa Francesco alle 9.30 celebrerà la messa. Sono molte le persone che hanno dormito fuori dai cancelli, sul grande prato antistante, prima dell'apertura. Sono attese almeno un milione di persone ma l'area ne può contenere fino a due milioni e mezzo. Sono centinaia le persone coinvolte nella celebrazione tra sacerdoti e membri del coro. Imponenti anche le misure di sicurezza. E' l'evento con la maggiore partecipazione di fedeli in questo viaggio del Papa nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Si preannuncia comunque come il più grande evento di Papa Francesco nei suoi viaggi in Africa. Per questo appuntamento con il Pontefice oggi nella Repubblica Democratica del Congo è festa: le scuole sono chiuse come anche molte attività lavorative per consentire a tutti quelli che vorranno di partecipare all'evento con il Papa.

