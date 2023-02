Papa: nessuno sia escluso o penalizzato dal servizio sanità

CITTÀ DEL VATICANO, 13 FEB - Il Papa ribadisce l'appello per una sanità che non escluda o discrimini nessuno. Incontrando in Vaticano la Federazione Italiana Malattie Rare, Papa Francesco, nel discorso che ha loro consegnato, sottolinea: "La buona politica dipende anche dall'apporto delle associazioni, che, su questioni specifiche, hanno le conoscenze necessarie e l'attenzione verso persone che rischiano di essere trascurate. Ecco il punto decisivo: non si tratta di rivendicare favori per la propria categoria, non è questa la buona politica; ma si tratta di battersi perché nessuno - si legge nel discorso del Pontefice - sia escluso dal servizio sanitario, nessuno sia discriminato, nessuno penalizzato. E questo a partire da un'esperienza come la vostra che è fortemente a rischio di emarginazione". Il Papa ha anche fatto "un esempio: realtà come la vostra possono fare pressione perché si superino le barriere nazionali e commerciali per condividere i risultati delle ricerche scientifiche, così da poter raggiungere obiettivi che oggi appaiono molto distanti".

