Papa: prega per le famiglie, non ne esiste una perfetta

CITTÀ DEL VATICANO, 02 GIU - Il Papa dedica le preghiere di questo mese alla famiglia, "il luogo in cui impariamo a convivere: convivere con i più giovani e con i più anziani", dice in un videomessaggio. "Ovviamente non esiste la famiglia perfetta. Ci sono sempre dei 'però'. Ma non succede niente. Non bisogna aver paura degli errori; bisogna imparare da loro, per andare avanti", indica il Pontefice. Dio "si preoccupa di noi, resta con noi in ogni momento nell'ondeggiare della barca agitata dal mare: quando discutiamo, quando soffriamo, quando siamo allegri, il Signore è lì e ci accompagna, ci aiuta, ci corregge". Ricordando l'Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma questo mese, il Papa conclude: "Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, per ciascuna e per tutte le famiglie, perché con gesti concreti vivano la gratuità dell'amore e la santità nella vita quotidiana".

