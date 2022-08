Patuanelli, Pd? Se supera l'agenda Draghi noi ci siamo

ROMA, 23 AGO - Se l'unico modo per evitare un governo di centrodestra fosse un'alleanza con il Pd, il M5s la farebbe? "La domanda deve essere per fare cosa - ha risposto Stefano Patuanelli, senatore del Movimento e ministro delle Politiche agricole, ospite di The Breakfast Club su Radio Capital -. Se l'agenda del Pd sarà ancora l'agenda Draghi, noi riteniamo che sia insufficiente per dare risposte al Paese. Se il Pd dopo le elezioni, prima delle elezioni, fra due anni, si renderà conto invece che il Paese ha bisogno di risposte diverse, noi ci siamo, ma ci siamo sulla base di un presupposto, che bisogna fare le cose che servono agli italiani, non solo un'alleanza sulla carta. Il problema non è con chi siamo, ma per fare cosa".

