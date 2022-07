Patuanelli, sarò ministro stasera ma penso anche dopodomani

ROMA, 12 LUG - "Penso che sarò ministro stasera, ma anche domani e dopodomani". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, all'Assemblea di Confagricoltura. "Penso che il dibattito politico - ha detto Patuanelli (M5S) - in questo momento sia un teatrino, lo chiamerei così. Mi interessa molto di più capire come garantire i diritti ai lavoratori e lavoratrici e come vogliamo affrontare il tema dell'aumento dei costi e dell'inflazione. Servono strumenti straordinari per il momento straordinario che stiamo vivendo. Per questo alle 11 sarò a Palazzo Chigi".

