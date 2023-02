Pd: Bonaccini, molto soddisfatto del risultato nei circoli

BOLOGNA, 13 FEB - "Sono rimasto molto soddisfatto di avere superato il 50%, nonostante ci fossero quattro candidati. E' una prima prova molto importante". Così Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, parlando del voto nei circoli del Pd che lo hanno visto primeggiare su Elly Schlein. "Se divento segretario - ha detto - ribadisco che non ci vorranno più sei mesi per eleggere un segretario perché questi non sono i tempi normali che percepiscono i cittadini". Ad ogni modo, ha concluso riferendosi alla partecipazione al voto da parte degli iscritti del Pd, "credo che possiamo essere soddisfatti di quello che è accaduto, che sta accadendo".

