Pd: coordinatore sindaci da famiglia Matera,ripartire da ascolto

MATERA, 21 OTT - "Un tour per tornare a parlare alla gente, agli elettori arrabbiati e delusi. La sinistra deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall'ascolto". Queste le premesse di "Pane e Politica - un sindaco a cena dalle famiglie italiane", il viaggio nelle province italiane di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, iniziato ieri sera da Matera. "La crisi energetica e il caro prezzi, l'inflazione, la nascita del nuovo Governo, il ruolo dei giovani, il lavoro precario, la questione ambientale", sono alcuni temi affrontati durante la cena a casa della famiglia Tralli-Federico, prima tappa del viaggio con un dibattito animato, seguito a un'accoglienza calorosa, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook. "Una città simbolo del riscatto sociale, tema attorno al quale dovrà ruotare la discussione della rigenerazione Pd. - ha detto Ricci a proposito di Matera - Spesso ci siamo riempiti la bocca della parola 'partecipazione', ma abbiamo parlato sempre alle stesse persone. La sinistra deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall'ascolto. Questo sarà il mio contributo alla fase costituente". del coordinatore dei sindaci del Pd, che si è aperto con una riflessione: "Perché il Pd ha perso le elezioni?", la riflessione per iniziare la conversazione. "Occorre insistere molto sui giovani, i valori e la cultura sono cambiati. Si pagano le aspettative mancate del passato. Serve un linguaggio diverso e volti nuovi", alcuni degli spunti dei commensali. A tener banco la crisi energetica. "La situazione italiana è drammatica: il caro-energia piega le famiglie, le imprese di tutti i livelli, e anche i Comuni. - osserva Ricci - Il nuovo Governo deve subito dare agli enti territoriali e alle regioni un tavolo anti-crisi, d'emergenza, come si è fatto per il Covid. L'opposizione deve unirsi, non stare divisa, per chiedere anche questa scelta urgentissima".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA