ROMA, 01 FEB - "Letta, Bonaccini, De Micheli, Schlein, perché non proponiamo a Majorino e D'Amato di fare tutti assieme due iniziative venerdì 10 a Roma e Milano? In fondo le elezioni di Lombardia e Lazio vengono prima di tutto il resto. Che ne dite?". Così Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito Democratico, in un post su Twitter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA