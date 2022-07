ROMA, 25 LUG - È stata convocata per domani, martedì 26 luglio dalle ore 9 in modalità ibrida, nella sede di via Sant'Andrea delle Fratte 16, la Direzione nazionale del Partito democratico. All'ordine del giorno l'analisi della situazione politica, le elezioni e il regolamento per le candidature. La relazione e la replica del segretario saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del PD.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA