Pd: Letta, iter congresso difficile, uniti fino alla fine

ROMA, 11 GEN - "Dobbiamo fare del nostro partito un partito democratico per davvero". Siamo in un "percorso congressuale difficile sapendo che è una grande responsabilità di tutti noi", dobbiamo "essere uniti fino alla fine" e "raccontare all'esterno che la democrazia vive in questo partito". Dall'esterno ci criticano perché discutiamo come decidere democraticamente all'interno come se la democrazia fosse un capo che si decide allo specchio". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante la commemorazione di David Sassoli. "Facciamolo bene questo congresso", ha esortato.

