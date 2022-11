ROMA, 09 NOV - "L'Italia dovrà fare alleanze in Europa per ottenere risultati su: riforma del patto di stabilità, fondo SURE per la disoccupazione e sicurezza energetica. Litigare con i Paesi europei sugli sbarchi servirà forse per qualche decimale nei sondaggi, ma danneggia gli interessi italiani nel futuro". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia Quartapelle, responsabile Europa del partito.

