Pd: Nardella, situazione critica, congresso sia svolta

FIRENZE, 20 DIC - "Il 2023 deve essere anche" l'anno della concretezza "per il Pd, che è in una situazione di oggettiva difficoltà dalla quale si può uscire con un cambiamento radicale dei gruppi dirigenti a tutti i livelli. E con un cambiamento del modo di stare stare insieme che fino ad ora è stato troppo conflittuale, troppo schiacciati da rivalità personali. Speriamo in un congresso di svolta, la situazione è molto critica". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella in occasione dei tradizionali auguri a Palazzo Vecchio ai giornalisti. Secondo Nardella, che è anche presidente e guida della mozione Bonaccini, il "congresso può essere davvero decisivo. Mi auguro che" il candidato alla segreteria Dem Stefano Bonaccini "possa farsi portatore di un cambiamento profondo". Il sindaco ha parlato anche dell'emendamento Pd in Parlamento che offre, in caso di approvazione, la possibilità per i Comuni di alzare la tassa di soggiorno: "L'imposta di soggiorno che viene pagata dai turisti e dai visitatori è una risorsa che può aiutare molto la città tenendo conto che tanti costi per la gestione dei servizi sono legati anche all'uso della città che viene fatto dai turisti - ha spiegato Nardella -. Vedremo come andrà l'emendamento e sarà possibile avere anche questa opportunità in più".

