ROMA, 28 NOV - Secondo quanto si apprende in ambienti Pd, la parlamentare Elly Schlein scioglierà presto la riserva sulla sua candidatura a segretario del partito. Alcuni guardano con interesse a questa settimana per il possibile annuncio, ma il suo entourage non conferma alcuna data.

