ROMA, 16 GEN - Differenze con Stefano Bonaccini? "Sulle prospettive ce ne sono tante, ma anche sull'idea di partito, come la posizione sulle primarie: oltre ad affollare i gazebo abbiamo chiesto che si possano celebrarle anche on line per chi abbia impedimento.Non è una questione solo di regole ma anche di identità politica". Lo ha detto la deputata e candidata alla guida del Pd, Elly Schlein, a Tagadà, su La 7.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA