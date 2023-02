Pd verso le primarie: Bonaccini avanti ma Schlein confida nei gazebo e vince a Catania

La guerra dei numeri va avanti fino all’ultimo minuto. Il congresso Pd è al giro di boa, con la chiusura del voto nei circoli (tranne quelli di Lazio e Lombardia, dove prosegue fino a domenica prossima) e l’investitura ufficiale dei due candidati che si sfideranno alle primarie del 26 febbraio. Chi saranno è ormai scontato: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

In attesa dei risultati ufficiali, che il Nazareno dovrebbe diffondere oggi, ogni squadra ha fatto uscire i dati che più giovano alla causa. «Ho più di 20 punti di vantaggio - ha tagliato corto in mattinata Bonaccini, riferendosi ai dati della sera precedente - Ringrazio chi mi ha scelto, siamo al 54%, è un risultato molto importante, ma l’importante è che le persone partecipino». Il secondo posto fra gli iscritti non pare faccia paura a Schlein, che ha rilanciato: «Saremo in grado di mobilitare moltissime persone alle primarie del 26 febbraio e questo ci metterà nelle condizioni di dare un grande valore aggiunto a questo congresso. E vincerlo».



Per la squadra del governatore, comunque, «la presunta rimonta - ha detto Pina Picierno (Pd) - è stata raccontata soltanto dai comunicati stampa, ma la realtà parla di un vantaggio consolidato ed enorme di Bonaccini». Gara di letture e gara di dati. Il deputato Andrea De Maria, che sta col governatore presidente dell’Emilia Romagna, ha fatto sapere che a Bologna «la vittoria di Bonaccini è stata netta». Dal comitato Schlein hanno risposto con i dati di Milano, indicando la candidata in vantaggio (42% contro 38,5%), di Napoli e della Liguria, con Bonaccini al 38,25% e Schlein al 54,09%: l’unico dato complessivo di una regione che la vede in testa. «Abbiamo vinto in molte città, come Verona, Milano, Napoli, Catania, Venezia, Genova... - ha commentato FrancescoBoccia - Dove non c’è la mano delle reti organizzate, Schlein vince».

Nei congressi di circolo del Pd in Sicilia i dati vedono Stefano Bonaccini in testa con il 42,2%; segue Elly Schlein con il 36,9%; poi Gianni Cuperlo al 15,3% e Paola De Micheli al 5,6%. Per il Coordinamento regionale Bonaccini Segretario «la grande partecipazione avuta dimostra, ancora una volta, lo spirito fondante del nostro partito che è veramente democratico» e assicura: «Siamo già pronti ad affrontare le primarie del 26 ai gazebo».

Per Sergio Lima, portavoce regionale della mozione Schlein, il distacco da Bonaccini è minimo: «Eccezionale il dato della provincia Catania con Elly che sfiora il 70%, prima federazione in base alle nostre rilevazioni e in città raggiunge il 76%. Ottimi i risultati a Palermo città, Messina, nei grandi centri del Trapanese. La partita per rigenerare il Pd e l’intero campo progressista è aperta».

