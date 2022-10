ROMA, 19 OTT - Anna Rossomando per la vicepresidenza del Senato e Anna Ascani per la vicepresidenza della Camera. È l'indicazione del Pd a senatori e deputati del gruppo per i voti in programma oggi sugli uffici di presidenza delle Camere. È quanto confermano fonti Pd.

