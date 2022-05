Pensioni:Salvini, pronti alle barricate contro aumento età

ROMA, 26 MAG - "Quota 100 è costata 11 miliardi in 3 anni ma ha creato nuovi posti di lavoro. Se in manovra non si fa nulla torna la Fornero. è impensabile. I prossimi mesi saranno duri per le imprese ed il terziario per cui sarebbe un problema innalzare l'età pensionabile, noi siamo pronti a fare le barricate. La scorsa settimana ho incontrato i sindacati e con loro vorrei fare un percorso comune per arrivare a quota 41". Lo afferma il leader della Laga Matteo Salvini al forum ANSA.

