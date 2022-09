Plurinominale, in Sicilia tolto un seggio alla Lega: va al Pd

In Sicilia il seggio tolto alla Lega, (non sarebbe eletta Annalisa Tardino) nel collegio Sicilia 1 P02 andrebbe al vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano che già era risultato eletto nel collegio Sicilia 1 P01. Quindi in Sicilia nei collegi plurinominali alla Camera sono stati eletti sei deputati col M5s, 5 con Fdi, 4 col Pd, 1 con la Lega, 2 con Iv-azione e 2 con Forza Italia. In uno dei due seggi assegnati al Pd, in base ai calcoli elettorali, entrerebbero alla Camera o Teresa Piccione o Giovanna Iacono.

Pubblicità

«L'elezione di Bossi e Centemero fa saltare due candidati della Lega: secondo i nostri calcoli si tratta di Tardino in Sicilia 1 P02 e Tonelli in Emilia-Romagna P02, che non vengono eletti per lasciare posto a Bossi e Centemero». E’ quanto afferma Youtrend in un tweet.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA