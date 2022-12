Pnrr: al via la cabina di regia a Palazzo Chigi

ROMA, 16 DIC - Al via la cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi. La riunione, coordinata dal ministro Raffaele Fitto, serve a fare il punto con tutti i ministeri - quasi tutti i ministri sono in presenza, alcuni in collegamento -sullo stato di avanzamento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A seguire è convocato il Consiglio dei ministri, che all'ordine del giorno avrà proprio l'attuazione di tre obiettivi del piano previsti per la seconda metà dell'anno: il decreto legislativo che riforma il codice degli appalti, il decreto legislativo attuativo della legge sulla concorrenza sui servizi pubblici locali e quello di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).

