Pnrr, Crosetto: «C'è preoccupazione di non fare in tempo a spendere i soldi»

«Esiste la preoccupazione» di non fare in tempo a spendere i soldi del Pnrr rispetto alle tempistiche richieste dall'Europa». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite di 'Mattino Cinque News', su Canale 5. «Abbiamo visto ad esempio che negli ultimi 5 anni questo Paese non è riuscito a spendere il 50% dei fondi europei che ha avuto», ha spiegato .

«La premier e il ministro Fitto - ha continuato - sono al lavoro intanto per limare con l'Europa alcuni interventi che non sono resi possibili dall'aumento dei prezzi e quindi in qualche modo vanno ritarati, dall'altra parte i ministri, le amministrazioni locali, le Regioni i Comuni mi sembra che si stiano attivando per velocizzare la burocrazia, che è il nostro grande problema».

