Pnrr,dal MiC 1,8 miliardi per cultura "obiettivi raggiunti"

ROMA, 23 GIU - Oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti culturali. E' l'annuncio del ministero della Cultura che sottolinea di aver raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr per il 30 giugno. I decreti sono da oggi online su cultura.gov.it. Si tratta di fondi per l'efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei; per l'attrattività di 310 borghi, per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l'adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno (FEC). Mentre già a marzo scorso, proseguono dal ministero guidato da Dario Franceschini, era stata pubblicata l'assegnazione delle risorse alle Regioni per interventi di valorizzazione dell'architettura rurale.

