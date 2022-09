Pnrr: Decaro,se ci toccano le risorse faremo la rivoluzione

BARI, 07 SET - "I soldi del Pnrr per i Comuni non si toccano. Se qualcuno pensa di toglierci quelle risorse noi sindaci faremo la rivoluzione". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, nell'incontro sul Mezzogiorno organizzato a Bari dalla Cgil. "Quando sento dichiarazioni rispetto alle modifiche del Pnrr non so a che cosa si riferiscano - ha detto Decaro - i 40 miliardi che riguardano gli enti locali e il resto delle attività dei Comuni sono stati tutti assegnati, non sono soltanto impegni nei confronti dei nostri concittadini ma anche vincolanti dal punto di vista giuridico".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA