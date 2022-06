Pnrr: Draghi, piano parte dal basso, Regioni protagoniste

ROMA, 08 GIU - "Il Pnrr è un piano che parte dal basso e che ha bisogno del vostro contributo - e di quello dei vostri colleghi - per avere successo. Tocca a voi progettare interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo dei vostri territori. Siete i protagonisti del Piano, e il Governo vuole sostenervi". Così il premier Mario Draghi ai governatori alla firma dei protocolli per i primi progetti bandiera del Pnrr con le Regioni a Palazzo Chigi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA