Pnrr: Mattarella,serve prova di maturità e coesione di tutti

ROMA, 25 MAG - "Il proposito di 'esserci per cambiare' corrisponde alla consapevolezza del ruolo che spetta al movimento dei lavoratori nel partecipare a promuovere una intensa unità, tra le forze sociali del Paese" che "contribuisca al percorso del 'Cantiere Italia' in atto, con l'attuazione del Pnrr, reso possibile dall'intervento dell'Unione Europea". Così in un messaggio al congresso della Cisl il capo dello stato Sergio Mattarella. "Una responsabilità che compete a tutti, istituzioni, società civile, espressione del mondo dell'economia. Una prova di maturità e coesione che non può essere elusa", spiega.

