Pnrr, Di Maio: «Ci sono 100 miliardi di euro disponibili per il Sud»

«Sono disponibili 100 miliardi di euro per il Sud» nell’ambito del Pnrr. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo agli Stati generali dell’Export in corso a Marsala. Di Maio sottolinea «le opportunità offerte dalla ripresa, nel quadro del Pnrr, con uno sguardo specifico al Mezzogiorno», ricordando che «nel quadro più complessivo di circa 230 miliardi. Per il Sud sono disponibili circa 100 miliardi di euro». Ma il ministro insiste: "dobbiamo essere in grado di intercettarli con progetti e di spenderli».

Pubblicità

«Abbiamo tutti gli strumenti per vincere la sfida della ripresa che in parte passa dall’export», ha sottolineato il ministro. "Ci possiamo riuscire e i dati parlano. Il rischio che i dati rimangano solo un rimbalzo è possibile, ma dobbiamo arrivare pronti. Il patto lo abbiamo fatto. Contate su di noi».

«Se manterremo un approccio inclusivo ed evolutivo senza accontentarci mai. Senza mai fermarci, con gli strumenti che abbiamo messo a disposizione del Paese. Se non ci accontenteremo. Se continueremo a pensare che tutto può essere migliorato e quel record di quest’anno lo possiamo segnare anche l’anno prossimo, ancor meglio nelle cifre, io credo che questo Paese deve solo ambire a raggiungere il posto che merita», ha aggiunto ancora Di Maio. «Tra imprenditori, comunità di italiani all’estero, enti pubblici, enti privati che fanno finanza agevolata, banche, noi abbiamo tutti gli strumenti sulla carta per vincere la sfida della ripresa economica post pandemia», ha detto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA