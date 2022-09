Polemica De Luca-Vespa: «Mi ha definito “Masaniello”». «Non è vero, si scusi»

«Mi sento mortificato, umiliato. Sono stato definito dagli analisti da salotto un Masaniello, io sono un amministratore: s'informino questi analisti prima di parlare. I miei voti non sono di protesta, la gente riconosce che so amministrare come ho dimostrato a Messina». Così Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione siciliana, in una diretta su Fb seguita da quasi diecimila persone, riferendosi alla trasmissione di ieri sera 'Porta a portà nel corso dei commenti sugli exit poll.

Immediata la replica di Bruno Vespa: «Credo che Cateno De Luca mi debba delle scuse da gentiluomo siciliano. Non solo né io né altri in trasmissione abbiamo mai usato nei suoi confronti il termine "Masaniello", ma nelle mie domande e nei commenti degli ospiti ci sono stati apprezzamenti per la sua capacità di affermarsi e nell’interpretare la protesta».

«Il mio primo commento - aggiunge Vespa - è stato chiedere chi sia davvero il candidato Cateno De Luca in grado di affermarsi con 10 punti di distanza dal Partito Democratico».

