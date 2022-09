Politiche, il voto nelle grandi città: il M5S "sbanca" a Catania, Palermo e Napoli

Il voto delle grandi città è stato difforme rispetto a quello del resto del Paese, con M5s che a Napoli, Bari, Catania e Palermo risulta il primo partito, mentre nelle maggiori città del centro-Nord il Pd ottiene la prima piazza e dove anche il Terzo Polo raggiunge cifre migliori che in provincia.



A Milano città Fdi è il primo partito, ma con una percentuale leggermente inferiore a quella nazionale, cioè il 23,82%, incalzato da Pd che sotto la Madonnina raccoglie il 22,97% (quindi assai meglio del dato nazionale). Lusinghiero anche il 13,24 del Terzo Polo.

A Torino è invece il Pd ad affermarsi, con il 24,38%, davanti al 21,77% del partito di Giorgia Meloni. Anche qui Calenda, con il 9,71% va meglio che nel resto dello Stivale.

Bologna rimane «rossa», regalando il 33,23% al partito di Enrico Letta, contro il 18,66 di quello di Meloni, mentre il Terzo Polo arriva al 10,78% superando Lega e Fi.

Anche Firenze regala soddisfazioni ai Dem che ottengono il 30,24% dei consensi superando Fdi, fermo al 19,29%, mentre il Terzo Polo segna un eccellente 13,76%.

A Roma, escluso il suo sterminato hinterland, il Pd perde il primato a favore di Fdi (27,51%) ma il suo 23,5% è superiore alla cifra nazionale. Va a due cifre (10,87%) il Terzo Polo.

In tutte le grandi città del Centro-Nord M5s va sotto la media nazionale del 15,42%, anche se rimane a due cifre a Torino (12,96%), Firenze (10,02%) e a Roma (14,01%). A Milano si ferma all’8,46%, a Verona al 6,04% a Bologna al 9,93%.

Ma appena si varca il Volturno in direzione Sud, per il partito di Conte arrivano le gioie.

A Napoli città il Movimento compie un exploit con 42,65% dei consensi (nel 2018 raggiunse il 57,75%), mentre il Pd si ferma al 15,15%, comunque davanti a Fdi (14,05%).

Anche a Bari il Movimento guidato da Conte con il 28,76% è davanti a tutti, sia a Fdi (23,19%) che al Pd (18,72%) mentre il Terzo Polo si ferma al 5,63%.

Anche a Palermo M5s sbanca e con il 35,86% prende più di tutto il centrodestra che ottiene il 28,18% (Fdi è al 16,27%) mentre il Pd non va oltre il 14,51% e Calenda non oltre il 5,64%.

La classifica non cambia a Catania: primo M5s (31,69%), secondo Fdi (20,22%), terzo il Pd (10,00) e poi Calenda (4,43%) dietro anche alla lista di Cateno de Luca.



