Ponte sullo Stretto, Cancelleri: «Faremo un dibattito pubblico, sarà un momento di grande partecipazione democratica»

Ponte sullo Stretto di Messina? «Questo governo, ma anche il precedente guidato da Giuseppe Conte, ha affrontato questo tema con grande serietà. Il ministro Giovannini, che ringrazio perché è stato molto chiaro insieme al presidente Draghi, hanno dato mandato a Italferr di fare il progetto di fattibilità e chiaramente questo progetto valuta tutte le opzioni, contemplando anche l’opzione zero, cioè quella di non fare nulla, perché con serietà c'è una parte del Paese che legittimamente pensa che non si debba fare. Quando anche un cittadino pensa una cosa del genere per noi deve essere anche quella una opzione». Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, a margine di un evento all’aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.

«Apriremo un grande dibattito pubblico - ha aggiunto - perché penso che questa sia la più grande opera di questo secolo se si dovesse realizzare e lo faremo non solo con le autorità, ma con tutti i cittadini e le associazioni che vorranno iscriversi. Sarà un momento di grande partecipazione democratica nel quale ci chiariremo tutti le idee e prenderemo la migliore decisione. Sono convinto che a questo appuntamento la Sicilia non vorrà mancare e certamente farà sentire la sua voce in maniera autorevole e decisiva».

