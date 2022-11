Ponte sullo Stretto, Salvini incontra gli ingegneri: «Piena condivisione»

«Sia il collegamento tra Calabria e Sicilia che le nuove forme di energia sono temi su cui è emersa piena condivisione, come già confermato durante il confronto di pochi giorni fa». Lo fanno sapere fonti vicine a Salvini a seguito dell’incontro tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini e una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L'appuntamento segue l’intervento di Salvini al congresso Cni di venerdì scorso.

Sul tavolo, tra le altre cose, il nuovo codice degli appalti, la necessità di semplificare le norme, il Ponte sullo Stretto, l'energia nucleare: obiettivi «su cui il centrodestra è particolarmente determinato», fanno sapere.

Al ministero, Salvini si è confrontato con il Presidente Armando Zambrano, Michele Lapenna, Massimiliano Pittau, Vincenzo Coppola, Carla Cappiello. A propostito del Ponte Salvini proprio ieri aveva detto che «sarà l’opera più green ed ecocompatibile delle ultime opere fatte, perché toglierà inquinamento dall’aria e dall’acqua. Scarichi nel Canale di Sicilia ed emissioni di CO2 nell’aria, togliendo tutti i camion, i tir, i traghetti che attraversano quei 3 km. Quindi, assolutamente sì al Ponte sullo Stretto».

Di Ponte ha parlato oggi anche il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, intervenendo in collegamento alla conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione «Sisma nello Stretto 2022»: «Siamo impegnati entrambi - ha detto riferendosi al governatore della Calabria Occhiuto - . A giorni saremo a Roma per discutere con il ministro Salvini di un’opera strategica per lo sviluppo e la crescita del nostro Mezzogiorno: la realizzazione del ponte sullo Stretto. Siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per potere, non dico passare alla storia noi, ma alla storia del Paese tutti coloro i quali contribuiranno, in maniera seria e compiuta, all’attuazione di un progetto che, evidentemente, è sempre più strategico in una economia in cui la globalizzazione e la velocità del trasporto delle merci sono sempre più essenziale per la crescita e lo sviluppo del Pil di ogni Paese».

