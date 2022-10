Ponte sullo Stretto, Salvini insiste: «Questo governo darà al mondo l'opera più green»

Circa il ponte sullo Stretto di Messina «stiamo lavorando per dare non all’Italia ma al mondo l'opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle

studiate perché si guadagnerebbe in termini di inquinamento tolto, dal mare e dall’aria, con la velocizzazione del collegamento non fra Sicilia e Calabria ma fra Italia, Europa e resto del mondo, in salute e in denaro». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un video su twitter, sottolineando che «stiamo lavorando giorno e notte con tecnici» e ribadendo che «costa di più non farlo che farlo». Nel pomeriggio «avrò il primo contatto» con la Commissaria Europea ai Trasporti e alle Infrastrutture, ha aggiunto Salvini.

Anche dalle sue prime azioni da ministro delle Infrastrutture, emerge la volontà del "Capitano" di incidere su ogni versante, non solo su quello delle grandi opere, si pensi al Ponte sullo Stretto, ma anche su quello della sicurezza, della lotta all'emigrazione clandestina.

Buon ponte a chi si sta godendo qualche giorno di ferie, buon lavoro a chi non ha staccato, e buon Halloween a tutti (tranne a quelli che si sono ritrovati a Modena per fare casino).

Ma tornando al Ponte, sembra davvero uno dei primi obiettivi del nuovo ministro, secondo il quale «costa di più non farlo che farlo» e inoltre «il cantiere creerebbe oltre 100mila posti di lavoro». Per Salvini «Il trasbordo via traghetto, oltre a inquinamento e perdita di tempo, in un anno costa a siciliani e calabresi più del ponte», ha spiegato, sottolineando che «il ponte è solo una parte, perché serve l'alta velocità in Sicilia e la Salerno-Reggio Calabria».

Martedì 8 novembre a Roma si terrà un incontri tra il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e i governatori di

Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani per discutere soprattutto di Ponte sullo Stretto.

