Presidenzialismo: Casellati, mi riservo di scrivere pdl

VENEZIA, 30 GEN - "Mi sono riservata di scrivere un progetto di legge, dopo un periodo di riflessione. Io ho una mia idea sul presidenzialismo, ma non ho reso le linee programmatiche in Parlamento, perché se avessi delineato il mio programma, sarebbe stato inutile fare il giro di consultazioni che poi ho fatto". Lo ha detto stamane a Venezia il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "La mia idea non è la mia idea, - ha precisato Casellati - io cerco in tutti i modi che questa proposta sia condivisa dalla maggior parte del Parlamento, con una collaborazione delle opposizioni. Quindi la mia idea può scolorirsi di fronte a un apporto diverso o un ripensamento. Mi auguro che le osservazioni che ci siamo scambiati possano arricchirci reciprocamente, e possano portare - ha concluso - a una condivisione di vedute".

