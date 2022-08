Prestigiacomo "approva" Schifani: «Saprà rappresentare al meglio il Centrodestra»

"Sono sicura che Renato Schifani saprà rappresentare al meglio il centrodestra in questa campagna elettorale regionale che sarà breve e intensissima. L’unità ritrovata sul suo nome confido sarà il viatico di un impegno vincente del centrodestra per la nostra Regione che ha bisogno di concretezza e coesione. Forza Italia ancora una volta ha dimostrato di avere risorse, personalità e capacità politica per essere elemento aggregante e trainante della coalizione. In bocca a lupo Renato, lavoreremo, come sempre, assieme per il bene della SIcilia e del nostro paese". Così la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA