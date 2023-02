Quanto siete soddisfatti della qualità della vita a Catania? Quali sono oggi, secondo voi, gli ambiti più problematici del vivere nel capoluogo etneo? Quali dovrebbero essere le priorità del futuro Sindaco di Catania, per il quale si voterà a fine maggio?

Per rispondere in meno di 3 minuti al questionario, promosso dal nostro quotidiano "La Sicilia" in collaborazione con l’Istituto Demopolis:

CLICCATE QUI

