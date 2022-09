Provenzano all'attacco: «La mafia vuole mettere le mani sulla Regione»

«La questione non è morale, è politica. Alle elezioni amministrative di Palermo abbiamo visto la mafia che cercava di entrare nelle istituzioni. Ha un disegno, vuole mettere le mani sui soldi europei. In Sicilia arriveranno circa 50 miliardi. Non possiamo permettere che un solo euro finisca alle mafie e sia distolto dalla priorità di creare lavoro buono. Non è moralismo, è una cosa molto concreta, è garantire ai giovani il diritto a restare». E' uno dei passaggi dell'intervista di Mario Barresi al vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano.

Pubblicità

L'INTERVISTA COMPLETA SUL GIORNALE E NELL'EDIZIONE DIGITALE DE LA SICILIA DEL 4 SETTEMBRE

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA