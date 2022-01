Quirinale, quinta funata nera: la Casellati non raggiunge il quorum, si va al sesto scrutinio

La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha ottenuto meno di 400 voti nel corso del quinto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. Il quorum necessario per essere eletti è pari a 505 voti. La candidata proposta dal centrodestra quindi non ce l'ha fatta. In base ai dati dello spoglio avrebbe ottenuto 382 voti, 71 in meno rispetto ai 453 grandi elettori del centrodestra dove evidentemente hanno agito anche i cosiddetti "franchi tiratori".

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha invece ottenuto 46 preferenze. L'ex magistrato Nino Di Matteo 38, undici invece le schede bianche

Alle 17 si andrà al sesto scrutinio. Al momento, senza intesa.

