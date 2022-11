ROMA, 02 NOV - "Questa norma può essere applicata giustamente ai palazzi occupati pubblici o privati come accade a Roma, Capitale d'Italia del Sindaco Gualtieri, penso al centro storico, all'Esquilino, dove c'è lo Spin Lab, dove facevano le feste di Capodanno a pagamento, per lucro, senza misure di sicurezza, tre piani sotto terra". Lo afferma Federico Mollicone (FdI), in collegamento con l'Aria che Tira su la7.

