Reddito: Conte, governo crea premesse per disastro sociale

MILANO, 07 FEB - Sul reddito di cittadinanza "si stanno creando le premesse per un disastro sociale perché qui le persone che sono in difficoltà economica aumentano". Così Giuseppe Conte, leader del M5s, a margine di un evento a Milano. "Se togli l'unica cintura di protezione senza prevedere alternative - continua Conte - stai creando le premesse per un grave disastro sociale". Il M5s "ha sempre detto che si trattava di una riforma complessa" e che richiedeva "del tempo" per un miglioramento delle politiche attive. Ma "gettare questa riforma alle ortiche quando in tutta Europa c'è una raccomandazione e si sta lavorando su una direttiva per un reddito di cittadinanza europeo è una follia - conclude Conte - nei giorni scorsi la ministra Calderone è stata in Europa e si è detta favorevole per l'Italia a un 'reddito minimo adeguato'. Abbiamo la contraddizione nella contraddizione".

