Reddito di cittadinanza, Salvini: «Vogliamo mantenerlo ma soltanto in alcuni casi»

«La nostra idea, quella del centrodestra, è di lasciare il sussidio del Reddito di cittadinanza a chi non può lavorare, e c'è tanta gente, come disabili, minori, ultrasessantenni che ne hanno bisogno. E' doveroso aiutare chi non può lavorare, chi non ce la fa. Chi rifiuta il lavoro, invece, perde qualsiasi privilegio e diritto. E trasformare quei soldi in voucher per imprese che creano lavoro mi sembra una idea intelligente». Lo ha detto Matteo Salvini a margine di un incontro a Palermo in cui ha parlato di molti altri argomenti come quello degli sbarchi dei migranti che anche in queste ore stanno continuando ad essere registrati in Sicilia.

«C'è una ondata di immigrazione clandestina come mai negli ultimi anni. E non è sopportabile. I decreti di sicurezza possono essere rimessi in vigore adesso, parliamo di realtà, e costano zero. Sono già stati sperimentati e hanno funzionato. Non capisco perché occorre inventarsi robe che non si sono mai applicate». «C'è un ministro in carica - aggiunge - che è la Lamorgese. Li vuole applicare? No. Allora, fra un mese la Lamorgese, se gli italiani sceglieranno la Lega, non sarà più ministro. Quindi al primo Consiglio dei ministri io riporterò i decreti sicurezza che hanno già funzionato. E funzionavano anche su antimafia, antidroga, antiusura. Poi il Partito democratico, per ideologia, li ha cancellati».



