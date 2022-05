Reddito: Meloni, così la politica tiene i cittadini schiavi

PARMA, 31 MAG - "In questa nazione se tu vuoi lavorare, assumere, produrre ricchezza, sei un nemico. Vai bene solo se stai a dipendere dalla politica col reddito di cittadinanza, che così possono tenerti loro schiavo". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni durante un comizio elettorale a Parma a sostegno del candidato sindaco di FdI, Priamo Bocchi. "Non smetterò mai di contestare il principio del reddito di cittadinanza", sottolinea, primo perché "uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può", poi perché è "scandaloso" che dica ai ventenni "'stai a casa, ti do la paghetta'".

