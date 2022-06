Referendum: Conte, è crisi di politica che tutela se stessa

ROMA, 13 GIU - "I cittadini sono stati chiamati alle urne per votare cinque referendum presentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In realtà, più che un serio tentativo di riformare la giustizia e migliorare il servizio ai cittadini, i quesiti referendari nascondevano una vendetta della politica contro la magistratura". Lo scrive su Facebook il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "I cittadini l'hanno capito, con il risultato che questo passaggio referendario è il meno partecipato di sempre. Allora - prosegue Conte - non si dica che siamo davanti alla crisi dei referendum e della democrazia diretta. Siamo di fronte alla crisi di una politica più attenta a tutelare se stessa che a dare risposte ai bisogni reali delle persone".

